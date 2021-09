Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: παραχαραγμένα κέρματα προόριζαν Κινέζοι για την αγορά

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα παραχαραγμένα κέρματα ήταν υψηλής ποιότητας και ήταν δύσκολα να αναγνωριστούν.

Σχεδόν 2000 κίβδηλα νομίσματα των 2 ευρώ κατηγορούνται ότι σκόπευαν να ρίξουν στην αγορά, μέσω των καταστημάτων που διατηρούν, έξι Κινέζοι, που συνελήφθησαν ύστερα από επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας, στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τρία αδέλφια και τις συζύγους τους, ιδιοκτήτες πέντε εμπορικών καταστημάτων στην λεγόμενη «China Town» της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της οδού Αισώπου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα παραχαραγμένα κέρματα ήταν υψηλής ποιότητας και ήταν δύσκολα να αναγνωριστούν. Κατά την αστυνομική επιχείρηση που προηγήθηκε κατασχέθηκαν από το σπίτι όπου διέμεναν 1908 κέρματα των 2 ευρώ που χαρακτηρίζονται ως "κίβδηλα", όπως επίσης το ποσό των 200.000 ευρώ από τα εμπορικά τους καταστήματα, η προέλευση των οποίων ερευνάται.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σύσταση συμμορίας και κατοχή πλαστού νομίσματος με σκοπό να το θέσουν σε κυκλοφορία, ενώ παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή. Πρωταγωνιστικός ρόλος αποδίδεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, σε 38χρονο, εκ των συλληφθέντων, που φέρεται να προμηθεύτηκε από άτομο στην Αθήνα περισσότερα από 4.000 κάλπικα νομίσματα.

Οι συλληφθέντες, δια του συνηγόρου τους, ισχυρίζονται πως "παρήγγειλαν" ως νόμιμα τα κέρματα των 2 ευρώ για να έχουν "ψηλά για τις συναλλαγές τους", αγνοώντας όμως την πλαστότητά τους, ενώ φέρονται να κατέβαλαν το ήμισυ του τιμήματος που αντιστοιχούσε στην πραγματική τους αξία. Υποστηρίζουν δε ότι οι επιχειρήσεις τους λειτουργούν νόμιμα.

Επιπλέον, δύο εξ αυτών κατηγορούνται ότι απασχολούσαν παράνομα στις επιχειρήσεις τους Πακιστανούς υπαλλήλους και γι' αυτό παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο.

