Θάνατος ψαροντουφεκά στο Πήλιο: Τι λέει ο ψαράς που βρήκε το πτώμα στην θάλασσα

Την δικιά του εκδοχή για το περιστατικό έδωσε ο 52χρονος ψαράς.

Την δικιά του εκδοχή για το περιστατικό με την ανεύρεση του νεκρού ψαροντουφεκά έδωσε ο 52χρονος ψαράς εναντίον του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για μη αναγγελία νεκρού, σε θαλάσσια περιοχή του Πηλίου.

Ο 52χρονος, μίλησε για τότε που βρήκε στα δίχτυα του το πτώμα του άτυχου 74χρονου και εξηγεί τι τον οδήγησε στο να μην ειδοποιήσει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου που τον αναζητούσε.

Μιλώντας στην εφημερίδα "Ταχυδρόμος", ο 52χρονος είπε ότι πριν από τέσσερις μήνες έχασε τον αδερφό του σε ηλικία 54 ετών, ο οποίος κατέρρευσε μπροστά στα μάτια του, ενώ ο ίδιος έπεσε με το αυτοκίνητό του έξω από τον δρόμο και γλίτωσε παρά τρίχα.

"Έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα το τελευταίο διάστημα και όταν είδα τον νεκρό ψαροντουφεκά στην παραλία της Μελανής, τα έχασα. Είμαι πολύ σοκαρισμένος ακόμη" είπε.

Περιγράφοντας την τραυματική εμπειρία, σημειώνει ότι ούτε δίχτυα έκοψε ούτε τίποτα. "Τον είδα από μακριά και αμέσως έφυγα. Δεν τον έβαλα στο σκάφος μου, ούτε τον έριξα στη θάλασσα όπως λένε", αναφέρει.

Για τη σύλληψή του από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, αναφέρει ότι του τηλεφώνησαν γύρω στις 15:00 της Κυριακής και εκείνη την ώρα ήταν που έβγαζε τη βάρκα του από τη θάλασσα.

"Τους είπα που είμαι και στη συνέχεια πήγα και έδωσα κατάθεση. Μακάρι να μη γίνονται αυτά τα πράγματα", πρόσθεσε.

