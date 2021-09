Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: συλλήψεις για εκβιασμό σε νεαρό ιερέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα δανεικά που έδωσε σε γνωστό του, όχι μόνο δεν εκτιμήθηκαν, αλλά άνοιξαν… την όρεξη για να τον εκβιάσουν.

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησε η αστυνομία μετά από έρευνες του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σχετικά με καταγγελία περί εκβίασης σε βάρος 33χρονου κληρικού.

Ειδικότερα, ο 33χρονος κληρικός κατήγγειλε, ότι στις αρχές του μήνα δάνεισε σε έναν 32χρονο ένα χρηματικό ποσό. Στη συνέχεια ο 32χρονος απέστειλε μηνύματα στον κληρικό, απειλώντας τον ότι θα δημοσιεύσει δυσφημιστικά κείμενα σε βάρος του σε εκκλησιαστικές ιστοσελίδες, ενώ απαιτούσε εκβιαστικά, τόσο τη μη καταβολή του ποσού που δανείστηκε, όσο και την εκ νέου καταβολή χρηματικού ποσού.

Άμεσα οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν σε προκαθορισμένη συνάντηση μια 31χρονη και ένας 26χρονος που είχαν φτάσει στο σημείο για να παραλάβουν ένα χρηματικό ποσό που είχε συμφωνηθεί νωρίτερα. Τα δύο αυτά άτομα λειτουργούσαν κατ' εντολή του 32χρονου, ο οποίος παρουσιάστηκε στο ίδιο σημείο λίγο αργότερα.

Τα τρία αυτά άτομα συνελήφθησαν, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εκβίαση κατ' εξακολούθηση, συνέργεια σε εκβίαση και εκβίαση κατά συναυτουργία.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιμενικό - Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών: Εντυπωσιακές εικόνες από επιχείρηση (βίντεο)

Πρωινοί Τύποι – Γκάνα: μικροί μαθητές τραγουδούν και χορεύουν σε ελληνικούς ρυθμούς (βίντεο)

Χανιά: γυναίκα λήστεψε ηλικιωμένο βγάζοντας μαχαίρι στο κέντρο της πόλης