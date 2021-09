Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια (βίντεο)

Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής, με επίγεια και εναέρια μέσα.

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Καμπιά, του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής, με επίγεια και εναέρια μέσα. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

Πηγές: eviathema.gr - evima.gr

