Αρκαδία

Αρκαδία: Μεγάλη φωτιά στο Λεοντάρι - μήνυμα από το 112

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά στο Λεοντάρι. Το μήνυμα του 112 στους πολίτες.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε αργά το μεσημέρι στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας, στη Μεγαλόπολη.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση, ενώ στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αρκαδίας.

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν ήδη και Πυροσβεστικά από την Λακωνία και τη Μεσσηνία.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 17.00 ενεργοποιήθηκε το 112 προτρέποντας τον κόσμο να βρίσκεται σε ετοιμότητα.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στο #Λεοντάρι #Αρκαδίας παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας@pyrosvestiki @hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) September 21, 2021

