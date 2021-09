Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης για τον Σπύρο Λάιο (εικόνες)

"Κραυγή" απόγνωσης από τον 67χρονο έχει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και αναπνευστική ανεπάρκεια.

Η καταγγελία ενός κατοίκου της Δημοτικής Ενότητας Δοκιμίου, στο Αγρίνιο, έφερε στο φως της δημοσιότητας θλιβερές εικόνες.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Σπύρος Λάιος, 67 ετών επικοινώνησε με τα ενημερωτικές ιστοσελίδες της περιοχής με στόχο να εκφράσει την απόγνωσή του και να κάνει γνωστά στη κοινωνία του Αγρινίου τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει και κυρίως τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης.

Ο κ. Λάιος έχει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και αναπνευστική ανεπάρκεια ενώ το συνολικό ποσοστό αναπηρίας του ανέρχεται στο 80%.

Έχει ανάγκη μηχανικής υποστήριξης ωστόσο στο σπίτι που διαμένει δεν υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και νερού. Αυτό καθιστά πολύ δύσκολη την επιβίωσή του καθώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα υγείας του μόνο με φαρμακευτική αγωγή.

Η μη ύπαρξη ηλεκτρισμού δεν επιτρέπει την λειτουργία οικιακών συσκευών πρώτης ανάγκης με αποτέλεσμα να δυσκολεύει ακόμα και τις καθημερινές ανάγκες όπως η σίτιση.

Ο καταγγέλλων επισήμανε ότι η πολιτεία του έχει γυρίσει την πλάτη κράτος – τοπική αυτοδιοίκηση ενώ και η εκκλησία δεν του παρέχει ένα πιάτο ζεστό φαγητό καθώς του ζητάει να παρευρεθεί στα συσσίτια στη περιοχή του Αγίου Δημητρίου πράγμα αδύνατο αφού η μετακίνηση του είναι ανέφικτη.

Ο ίδιος αγωνιά για τη επόμενη μέρα διότι η έλλειψη οξυγόνου μπορεί να του στερήσει άμεσα τη ζωή.

Ο κ. Λάιος ζήτησε να γίνουν γνωστά τα προβλήματά του και το μόνο που θα ήθελε είναι μία βοήθεια για τα στοιχειώδη και όσα η μεγάλη πλειονότητα της κοινωνίας θεωρεί δεδομένα.

Σε επικοινωνία του AgrinioTimes.gr με τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου κ. Ζαρκαβέλη, τον οποίο επικαλείται ο 67χρονος, μας επιβεβαίωσε ότι: «είναι ένας μοναχικός άνθρωπος ο οποίος έχει αποσυρθεί από τα κοινά δρώμενα και ζει σε κακές συνθήκες. Έκανε παλαιότερα μεροκάματα σε διάφορες αγροτικές εργασίες ενώ μας ανέφερε ότι τα προηγούμενα χρόνια ζούσε εντός του Δοκιμίου και τώρα ζει απομακρυσμένος από τους πάντες και τα πάντα».

Μάλιστα, ο κ. Ζαρκαβέλης δε θέλησε να γνωστοποιήσει για λόγους αρχής πράξεις αλληλεγγύης του προς τον 67χρονο Σπύρο Λάιο.

Πηγή: AgrinioTimes.gr

