Ηλεία

Λεχαινά: “Το έσκασε” μέσα από τα χέρια των αστυνομικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O νεαρός είχε μηνυθεί απο τον πατέρα του για ενδοοικογενειακή βία

Ένας νεαρός άντρας κατάφερε να αποδράσει από το Αστυνομικό Τμήμα Ανδραβίδας - Κυλλήνης στα Λεχαινά τη νύχτα της Πέμπτης.

Ο νεαρός συνελήφθη μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο χωριό του και κατά τη μεταγωγή του προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας κατάφερε να διαφύγει από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφοριές σε χωριό του δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, ο πατέρας είχε επεισόδιο με τον έναν γιο του ο πρωί της Πέμπτης. Μετά από καταγγελία που έκανε στην Αστυνομία, ο γιος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στην Δ.Α. Ηλείας.

Το μεσημέρι όμως ο πατέρας είχε επεισόδιο και με το δεύτερο γιο και η ένταση κράτησε έως το βράδυ, οπότε και ενισχυμένες δυνάμεις έφτασαν στο χωριό και συνέλαβαν το δεύτερο γιο.

Μεταφέρθηκε στο Α.Τ. Ανδραβίδας - Κυλλήνης στα Λεχαινά και όταν ολοκληρώθηκε ο σχηματισμός δικογραφίας μετά τις καταθέσεις, αποφασίστηκε να μεταχθεί στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας στον Πύργο.

Ο νεαρός την ώρα που τον συνόδευαν οι αστυνομικοί για να τον βάλουν στο περιπολικό και ενώ φορούσε χειροπέδες, κατάφερε να τους διαφύγει και να αρχίσει να τρέχει στο κέντρο των Λεχαινών.

Αστυνομικοί και πολίτες τον καταδίωξαν χωρίς να καταφέρουν να τον πιάσουν.

Εκτιμάται πως ο νεαρός κρύβεται σε κοντινή περιοχή και από χθες τη νύχτα τον αναζητούν οι Αρχές με ενισχυμένες δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος των αστυνομικών έχει διαταχθεί ΕΔΕ και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Πηγή: Ilialive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Ρόδο: Σπαρακτικό “αντίο” στην αδικοχαμένη Δώρα (εικόνες)

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Αρνητής κορονοϊού: πρόστιμο στον πατέρα για μη χρήση μάσκας στο δικαστήριο