Εύβοια

Κάρυστος: Φωτιά σε ιστιοφόρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο τέσσερα άτομα. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Καρύστου.

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά από άγνωστη αιτία, εκδηλώθηκε πρωινές ώρες σήμερα σε ιστιοφόρο σκάφος που ελλιμενιζόταν στον λιμένα Καρύστου, με τέσσερις αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ οι επιβαίνοντες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διεκομίσθησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, όπου παραμένουν νοσηλευόμενοι.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Καρύστου, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Ρόδο: Η μητέρα της Τοπαλούδη ξεσπά

Μάγδα Φύσσα: Δεν τελειώσαμε με τον φασισμό επειδή μπήκε φυλακή η Χρυσή Αυγή

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Γρίφος με την κάρτα μνήμης