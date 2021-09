Κορινθία

Φωτιά στην Αρχαία Κόρινθο

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς πριν από λίγη ώρα ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Πεντοσκουφι στην Αρχαία Κόρινθο στους πρόποδες του βουνού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες επιχειρούν 10 πυροσβέστες, με 5 οχήματα και ένα Canadair.

Πηγή: korinthostv

