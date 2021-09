Ηράκλειο

Σεισμός στην Κρήτη - Ιάκωβος Τζαγκαράκης: Θρήνος στην κηδεία του (εικόνες)

Συγγενείς και φίλοι, είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Ιάκωβο Τζαγκαράκη

Στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Μάρθας στη Βιάννο, συγγενείς και φίλοι, είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Ιάκωβο Τζαγκαράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στον καταστροφικό σεισμό των 5,8 Ρίχτερ στο Ηράκλειο.

H είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία της Βιάννου, αλλά και ολόκληρης της Κρήτης.

Την ώρα του σεισμού ο Ιάκωβος Τσαγκαράκης βρισκόταν μέσα στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί από τόνους πέτρας και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Τραγική φιγούρα ο γιός του που τραυματίστηκε και ο ίδιος, αφού ο σεισμός τον «πρόλαβε» ενώ έβγαινε από την εκκλησία και είδε τον πατέρα του να «χάνεται» κάτω από τα συντρίμμια.

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για τον 62χρονο ήταν ότι, σύμφωνα με όσα δήλωσε o Μητροπολίτης Καστελίου, Αρκαλοχωρίου και Βιάννου, κ. Ανδρέας, είχε κάνει τάμα να σώσει την εκκλησία που τελικά τον καταπλάκωσε.

