Σεισμός στην Κρήτη: Θρήνος για τον Ιάκωβο Τζαγκαράκη

Ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ενώ έκανε εργασίες στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου.

Θρήνος στο Αρκαλοχώρι, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο 65χρονος Ιάκωβος Τζαγκαράκης εκτελούσε εργασίες στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, όταν σημειώθηκε ο σεισμός 5,8 Ρίχτερ με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι.

Ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε από τα συντρίμμια της εκκλησίας και σωστικά συνεργεία τον ανέσυραν νεκρό μετά από πολύωρη επιχείρηση.





Μαζί του βρισκόταν και άλλο ένα άτομο, το οποίο επίσης τραυματίστηκε και μάλιστα σοβαρά, αλλά ευτυχώς έγκαιρα απομακρύνθηκε από το σημείο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για τον γιο του, Μιχάλη, ενώ άλλες κάνουν λόγο για έναν συνεργάτη του άτυχου Ιάκωβου Τζαγκαράκη.

Η είδηση συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Βιάννου. Ο Ιάκωβος Τζαγκαράκης υπήρξε ποδοσφαιριστής του Πατούχα αλλά και παράγοντας τόσο στην ομάδα της Άνω Βιάννου, όσο και στον Πήγασο Εμπάρου, επί σειρά ετών.

Πηγή: viannitika.gr

