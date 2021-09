Έβρος

Φωτιά στο Σουφλί

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση και για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Αμορίου του Δήμου Σουφλίου.

Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος συντρέχουν ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο και ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δασάρχης Διδυμοτείχου, Δημήτρης Μητρούδης, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δρυοδάσος, δεν απειλεί τον οικισμό του Αμορίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι έντασης 4-5 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή, απομακρύνουν τις φλόγες από τις αναδασώσεις πεύκης στα βόρεια του σημείου έναρξης της πυρκαγιάς.

