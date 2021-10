Κυκλάδες

Ίος: H αγνοούμενη εντοπίστηκε νεκρή στη θάλασσα

Η σορός της 76χρονης βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα.

Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για την εξαφάνιση 76χρονης αλλοδαπής στο νησί της Ίου. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Κυριακής.

Τα ίχνη της είχαν χαθεί από την Τρίτη 28/9 το απόγευμα στην παραλία της Λορέντζαινας. Η σορός της βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα στην περιοχή Κουμπάρα Διακοφτό της Ίου, δύο κόλποι πιο δίπλα, από την παραλία που εντοπίστηκε το αυτοκίνητο και τα προσωπικά της αντικείμενα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό σώμα, η σορός δεν έχει ταυτοποιηθεί επίσημα, ωστόσο όλα δείχνουν ότι πρόκειται για την 76χρονή.

Την γυναίκα εντόπισαν οι δυνάμεις του Λιμενικού. Οι πληροφορίες του cyclades24.gr αναφέρουν ότι αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση της σορού, νεκροψία και νεκροτομή.

Πηγή: cyclades24.gr

