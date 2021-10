Μαγνησία

Βόλος - θρίλερ με ανήλικη: πήγε για καφέ και εξαφανίστηκε!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κινητό της τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο και δεν μπορούν η οικογένεια και οι φίλοι της να επικοινωνήσουν μαζί της.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές του Βόλου για την εξαφάνιση μιας 15χρονης μαθήτριας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την Τρίτη το μεσημέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαθήτρια της Α’ Λυκείου φέρεται να βρισκόταν σε καφετέρια στην παραλία. Γύρω στη 1:00 το μεσημέρι πήγε προς άγνωστη κατεύθυνση και δεν επέστρεψε στο σπίτι της.

Οι γονείς της ανήλικης δήλωσαν το πρωί της Τετάρτης, στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου, την εξαφάνισή της και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες της Αστυνομίας, αλλά χωρίς αποτέλεσμα μέχρι νωρίς το βράδυ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κινητό της τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο και δεν μπορούν η οικογένεια και οι φίλοι της να επικοινωνήσουν μαζί της.

Η 15χρονη δεν είχε αφήσει κάποιο σημείωμα, που να εξηγεί γιατί δεν επέστρεψε στο σπίτι της και η αγωνία της οικογένειας κορυφώνεται καθώς το κορίτσι δεν είχε εξαφανιστεί ποτέ στο παρελθόν, ενώ πάντα ενημέρωνε για τις κινήσεις της.

Η αστυνομία, διερευνά όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, για τον εντοπισμό της νεαρής κοπέλας, που φορούσε μαύρη ζακέτα και τζιν παντελόνι.

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι - ψυχίατρος Ιωάννας: συνάντησα έναν άνθρωπο χωρίς πρόσωπο

“Άγριες Μέλισσες”: spoiler για την Δρόσω και σκηνές από το επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Τουρκία: Υπό ομηρία η περιοχή εργασίας του Nautical Geo