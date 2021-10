Κέρκυρα

Κακοκαιρία “Αθηνά”: Στην Κέρκυρα “έβρεξε” προβλήματα (βίντεο)

Πλημμύρισαν δρόμοι και αυλές σπιτιών. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. “Δεμένα” πλοία στα λιμάνια.

Σφοδρές καταιγίδες και ισχυρή νεροποντή έφερε στο πέρασμά της η κακοκαιρία “Αθηνά”, που πλήττει από τη νύχτα της Τετάρτης την Κέρκυρα.

Κεντρικοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυλές των σπιτιών πλημμύρισαν, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στο επαρχιακό δίκτυο.

Οι ισχυροί άνεμοι “σήκωσαν” τον πύργο του ναυαγοσώστη στην παραλία του Ύψου και τον έριξαν πάνω σε αυτοκίνητο, προκαλώντας ζημιές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε τρεις κλήσεις για παροχή βοήθειας σε ΙΧ αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν στο οδικό δίκτυο, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, δέκα κλήσεις για άντληση υδάτων, 18 κλήσεις για κοπές δέντρων και χρειάστηκε να παρέμβει για την απομάκρυνση δέντρου που ξεριζώθηκε από τους δυνατούς ανέμους και έκλεισε τον δρόμο της επαρχιακής οδού Πέλεκα, στο ύψος της διασταύρωσης προς Καλαφατιώνες. Το δέντρο έπεσε επάνω σε καλώδια της ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της περιοχής.

Την ίδια ώρα, δέντρο έπεσε στο στέγαστρο του προαυλίου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Κλειστά παρέμειναν την Πέμπτη, λόγω κακοκαιρίας όλα τα σχολεία στην Κέρκυρα και τους Παξούς, ενώ όπως επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης, Κώστας Ζορμπάς «την Παρασκευή θα λειτουργήσουν κανονικά όλες οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κέρκυρα και Παξούς», καθώς, όπως είπε, «αναμένεται ύφεση των φαινομένων».

Στο πέρασμά της η “Αθηνά” προκάλεσε πολλά προβλήματα και στο αεροδρόμιο “Ιωάννης Καποδίστριας” καθώς, λόγω χαμηλής ορατότητας, τις πρωινές ώρες, τέσσερις πτήσεις, δύο από Ελλάδα και δύο από το εξωτερικό δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν.

Την ίδια ώρα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια εκτελούνται από το πρωί μόνο με πλοία κλειστού τύπου, ενώ δεμένα παραμένουν στα λιμάνια τα πλοία ανοιχτού τύπου.

Εικόνες: corfutvnews.gr / kerkyrasimera.gr

Ζάκυνθος - Κεφαλονιά: Παράταση στην απαγόρευση απόπλου

Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια παραμένουν Ζάκυνθος και Κεφαλονιά, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Ιόνιο, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Τα δύο νησιά είναι αποκλεισμένα από την υπόλοιπη Ελλάδα, από τις 6 το πρωί της Πέμπτης ενώ το απαγορευτικό απόπλου ισχύει έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής, οπότε αναμένεται νεότερη ενημέρωση.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή φθάνουν τα 7-8 μποφόρ, γεγονός που κρατάει τα πλοία δεμένα στα λιμάνια.

