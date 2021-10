Κυκλάδες

Νέος Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού και Νήσων ο Αμφιλόχιος Ρουσάκης

Ολοκληρώθηκε ο “μαραθώνιος” στην Ιερά Σύνοδο, με την εκλογή του 5ου νέου Μητροπολίτη.

Με την εκλογή νέου Μητροπολίτη Θήρας ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο εκλογικός “μαραθώνιος” στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας η οποία κλήθηκε σήμερα να εκλέξει πέντε νέους μητροπολίτες για ισάριθμες Μητροπόλεις της χώρας.

Νέος μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού και Νήσων, αναδείχθηκε ο αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος Ρουσσάκης.

Ο νέος μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού και Νήσων έλαβε 61 ψήφους.

Νωρίτερα η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε τον νέο Μητροπολίτη Λαγκαδά, αμέσως μετά τον νέο Μητροπολίτη Καστοριάς, εν συνεχεία τον νέο Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου, και έπειτα τον νέο Μητροπολίτη Περιστερίου.

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος (κατά κόσμον Παναγιώτης) Ρουσάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970. Απόφοιτος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής εφοίτησε και έλαβε το πτυχίο του από την Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκάρη μοναχός την 1.11.1993 στην Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη υπό του τότε καθηγουμένου Αρχιμ. Χριστοφόρου Παπαδοπούλου. Σεπτή εντολή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Σεραφείμ χειροτονήθηκε διάκονος την 2.11.1993 υπό του Μητροπολίτου Γρεβενών κυρού Σεργίου και πρεσβύτερος την 17.6.1995 υπό του Θεοφιλεστάτου επισκόπου Κερνίτσης κυρού Λεοντίου και αυθημερόν έλαβε το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτου.

Ως διάκονος υπηρέτησε στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού και Προφήτου Ηλιού Παγκρατίου, ενώ ως πρεσβύτερος στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κυνοσάργους, αναπτύσσοντας πλούσιο πνευματικό, φιλανθρωπικό, κοινωνικό και κατηχητικό έργο. Ως πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ως είρηται Ιερού Ναού εργάστηκε για την αποπεράτωση και αγιογράφησή του, καθώς και για την εκ βάθρων ανοικοδόμηση Ενοριακού Πνευματικού Κέντρου.

Το έτος 1994 άρχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως μετακλητός υπάλληλος στην τότε οικονομική υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος και από το 1999 μετετέθη στις Κεντρικές υπηρεσίες της Ιεράς Συνόδου, όπου μέχρι της εκλογής του υπηρέτησε ως Γραμματεύς παρά τω Αρχιγαμματεί.

