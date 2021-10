Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Στο αεροδρόμιο το αερόστατο για την επιτήρηση των συνόρων (εικόνες)

Συνεχίζονται οι επιχειρησιακές δραστηριότητες επιτήρησης συνόρων του Δέσμιου Αερόστατου που βρίσκεται εγκατεστημένο στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος».



H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι συνεχίζονται με πολύ μεγάλη επιτυχία οι επιχειρησιακές δραστηριότητες επιτήρησης συνόρων του Δέσμιου Αερόστατου (tethered aerostat) που βρίσκεται εγκατεστημένο στο Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος» (ΚΑΑΛΔ).

Το εν λόγω εναέριο μέσο τοποθετήθηκε στον ΚΑΑΛΔ στις αρχές Αυγούστου του τρέχοντος έτους και αποτελεί μία καινοτόμα επιχείρηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού FRONTEX σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ) για την προστασία των εξωτερικών συνόρων και ειδικότερα των θαλάσσιων. Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης του αερόστατου έγινε κατόπιν υποστήριξης του Διοικητή της ΥΠΑ Γεωργίου Δριτσάκου καθώς και πολύμηνης στενής συνεργασίας στελεχών του οργανισμού FRONTEX και του ΚΑΑΛΔ ενώ για το λόγο αυτό εκδόθηκε σχετική αεροναυτική αγγελία διεθνούς διανομής (notam).

Το αερόστατο φέρει θερμική και συμβατική κάμερα μεγάλης εμβέλειας, transponder, φωτισμό ασφαλείας και χρησιμοποιεί πτητικό ήλιο. Βρίσκεται εγκατεστημένο σε χώρο παρακείμενο της κύριας πίστας στάθμευσης αεροσκαφών του αερολιμένα σε προστατευμένη περιοχή. Για τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης έχει δημιουργηθεί στον ΚΑΑΛΔ ειδικό επιχειρησιακό κέντρο που επανδρώνεται από στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, της ΕΛ.ΑΣ και των χειριστών της αναδόχου του έργου Γαλλικής εταιρείας.

Είναι η πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο που εγκαθίσταται δέσμιο αερόστατο εντός των ορίων ενός Διεθνούς Αερολιμένα, ο οποίος παρουσιάζει υψηλό ημερήσιο φόρτο εναέριας στρατιωτικής και πολιτικής κυκλοφορίας.

Τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα πολύ πετυχημένης επιχειρησιακής δραστηριότητας, τόσο σε όρους ασφάλειας πτήσεων, όσο και σε αποτελεσματικότητα επιτήρησης, θα παρουσιαστούν αναλυτικά από τον Οργανισμό FRONTEX σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στον ΚΑΑΛΔ την 13/10/2021 με συμμετοχή υψηλού αριθμού φορέων από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

