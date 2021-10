Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: θείος κατηγορείται για τον βιασμό των ανιψιών του!

Ένα από τα παιδιά κατήγγειλε τη φρίκη που βίωνε από τον ίδιο του τον θείο για τέσσερα ολόκληρα χρόνια!

Δικογραφία σε βάρος ενός 51χρονου σχηματίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, πορνογραφία ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους, κατάχρηση ανηλίκων και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική καταγγελία, ο προαναφερόμενος το χρονικό διάστημα από 2009 έως 2013, σε διαμέρισμα όπου διαμένει στην ανατολική Θεσσαλονίκη, προέβαινε κατ’ εξακολούθηση σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος των τριών ανήλικων ανιψιών του, προσφέροντας διάφορα υλικά ανταλλάγματα.

Επιπρόσθετα, ο 51χρονος αρκετές φορές βιντεοσκοπούσε τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος των παιδιών με το κινητό του τηλέφωνο!

Ένα από τα παιδιά, 18 ετών σήμερα, κατήγγειλε τη φρίκη που βίωσε από τον ίδιο του τον θείο κι έτσι μπήκε τέλος στον εφιάλτη του ίδιου και των αδελφών του!

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 51χρονος παραδέχτηκε στις Αρχές τις αρρωστημένες πράξεις του κι αναμένεται να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

