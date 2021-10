Θεσσαλονίκη

Σεξουαλική παρενόχληση: Εισαγγελική έρευνα για διοικητή νοσοκομείου

Η σχετική αναφορά-καταγγελία διαβιβάστηκε από τη Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του παραιτηθέντος διοικητή του Νοσοκομείου “Γ. Γεννηματάς” της Θεσσαλονίκης, ο οποίος καταγγέλθηκε για σεξουαλική παρενόχληση.

Η σχετική αναφορά-καταγγελία διαβιβάστηκε από τη Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και παραγγέλθηκε έρευνα για να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθείται το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (337 Π.Κ).

Ως καταγγέλλουσα φέρεται η υποδιευθύντρια του Νοσοκομείου, η οποία, σύμφωνα με όσα κατέθεσε εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες, υπήρξε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον (πρώην) διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος.

