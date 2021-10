Ηράκλειο

Φυλακές Αλικαρνασσού: Φωτιά σε κελί, με εγκαύματα κρατούμενοι

Άγρια επεισόδια μεταξύ κρατουμένων.

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης στις φυλακές Αλικαρνασσού, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκαν ξυλοδαρμοί μεταξύ κρατουμένων και ξέσπασε φωτιά σε κελί.

Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ο «ένοικος» του κελιού στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά φέρεται να σχετίζεται με το περιστατικό του ξυλοδαρμού με έναν Έλληνα κρατούμενο, ο οποίος μπήκε στη φυλακή Αλικαρνασσού με μεταγωγή λόγω δίκης που αφορά σε ανθρωποκτονία.

Ο τελευταίος μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το προσωπικό της φυλακής και κλήθηκε και η πυροσβεστική, όμως η φωτιά είχε σβηστεί.

Σύμφωνα με πληφορορίες, τρεις κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου με εγκαύματα.

Κάποιες πληροφορίες αργά τη νύχτα ανέφεραν πως οι τρεις κρατούμενοι χρειάστηκε να διασωληνωθούν ενώ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο ακόμα ένας κρατούμενος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει κινητοποιηθεί και όλη η εξωτερική φρουρά για να ανταποκριθεί στις βάρδιες.

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί και μέσα στη φυλακή.

Πηγή: cretalive.gr

