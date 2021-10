Δωδεκανήσα

Ρόδος - Βιασμός 8χρονης: Η ανώνυμη καταγγελία και οι έρευνες των Αρχών

Η Εισαγγελία αφαίρεσε προσωρινά την επιμέλεια του παιδιού από τους γονείς. Τι είπε στον ΑΝΤ1 η πρόεδρος στα Προνοιακά Ιδρύματα της Ρόδου.



Σε ειδική δομή της Ρόδου νοσηλεύεται ένα 8χρονο κορίτσι, που σύμφωνα με ανώνυμη καταγγελία, έχει πέσει θύμα βιασμού. Η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών αφαίρεσε προσωρινά την επιμέλεια του παιδιού από τους γονείς και απαγόρευσε οποιαδήποτε επαφή με τα συγγενικά του πρόσωπα.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Ρόδου Παναγιώτη Κοτρέτσο «υπάρχουν ευρήματα σεξουαλικής κακοποίησης, όμως η υπόθεση είναι ακόμη υπό διερεύνηση».

Λόγω νοητικής υστέρησης του παιδιού, σύμφωνα με το dimokratiki.gr, η εξέταση της, χθες, παρουσία παιδοψυχολόγου, ενώπιον αξιωματικού της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, δεν υπήρξε διαφωτιστική.

Οι εισαγγελικές αρχές αποφάσισαν την προσωρινή αφαίρεση της επιμέλειας από τους γονείς, ενώ απομακρύνθηκαν και τα άλλα 3 ανήλικα παιδιά της οικογένειας χωρίς να εντοπιστούν σε αυτά ευρήματα σεξουαλικής κακοποίησης ενώ η μητέρα του παιδιού προσήχθη από τις αρχές, όπως είπε στον ΑΝΤ1 στενός συγγενής.

Η μικρή παρακολουθείται από κοινωνικούς λειτουργούς και παιδοψυχολόγους ειδικής δομής της Ρόδου. Έχει ήδη δώσει την πρώτη της μαρτυρία στις αστυνομικές αρχές.

Για την υπόθεση έχει διαταχθεί κατεπείγουσα έρευνα. Στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών βρίσκονται ήδη άτομα που είχαν επαφή με το μικρό παιδί, ενώ ήδη στο πλαίσιο της προανάκριση λαμβάνονται καταθέσεις από τα μέλη της οικογένειας και συγγενικά πρόσωπα του κοριτσιού.

Η πρόεδρος στα Προνοιακά Ιδρύματα της Ρόδου, Μαρία Κορακάκη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», είπε ότι το κορίτσι από την Τρίτη το απόγευμα βρίσκεται στο παράρτημα προστασίας παιδιού. «Λάβαμε μια εισαγγελική διάταξη με την οποία αφαιρείται προσωρινά η επιμέλεια και από τους δυο γονείς» είπε η κ. Κορακάκη και πρόσθεσε ότι «το παιδί είναι με την κοινωνική λειτουργό και τους ψυχολόγους του ιδρύματος». «Αν πράγματι συμβαίνουν όλα αυτά, είναι αδικήματα που εξετάζει η εισαγγελία», τόνισε και πρόσθεσε πως «είναι καθήκον μας να περιθάλπτουμε τα παιδιά που είναι σε κίνδυνο».

