“Μπάλλος” – Εύβοια: Αγνοείται βοσκός στην Κάρυστο

Ολονύχτια επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό του άνδρα. Σε επιφυλακή οι Αρχές στην Βόρεια Εύβοια, για τα έντονα καιρικά φαινόμενα.



Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό ενός 70χρονου άνδρα από την περιοχή Τσακαίοι του δήμου Καρύστου Ευβοίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο άνδρας κάλεσε για βοήθεια λόγω των καιρικών φαινομένωνπου εκδηλώθηκαν στην περιοχή.

Έχουν ήδη κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και προσπαθούν να τον εντοπίσουν.

Ο 70χρονος στην επικοινωνία που είχε περιέγραψε πως βρισκόταν σε ένα βοσκοτόπι και ότι είναι κυκλωμένος από χείμαρρο που έχει φουσκώσει.Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση.



Στην επιχείρησή των αρχών συνδράμουν και εθελοντές της «Ομάδας Διάσωσης Ευβοίας - S.A.R 312» από το Αλιβέρι με δύο αυτοκίνητα με ειδικό εξοπλισμό.

Σε επιφυλακή οι Αρχές στην Βόρεια Εύβοια

Δίπλα σε ρυάκια, χειμάρρους και ποταμούς και σε γέφυρες, ξενύχτησαν τα δεκάδες πληρώματα της πυροσβεστικής και οι χειριστές των χωματουργικών μηχανημάτων στην βόρεια Εύβοια που ήταν σε ετοιμότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας να παρέμβουν, για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες πλημμύρες.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες βρέχει ακατάπαυστα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί κρίσιμα θέματα. Οι περιπολίες συνεχίζονται, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί ιδιαίτερα.

Έντονη είναι η ανησυχία των κατοίκων, καθώς μετά τις καλοκαιρινές πυρκαγιές αλλά και τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα, δεν νιώθουν ασφαλείς. Οι έντονες βροχοπτώσεις όμως δεν έχουν εγκαταλείψει την Εύβοια καθώς δοκιμάζετε το νότιο τμήμα του νησιού από χθες το βράδυ.

Η υπερχείλιση ποταμού στα Νέα Στύρα, η διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο που οδηγεί στην περιοχή, τα 8 πλημμυρισμένα σπίτια και ο απεγκλωβισμός των οικογενειών που είδαν τα νερά να μπαίνουν στα σπίτια τους, μαζί με τον αγνοούμενο 70χρονο βοσκό που αναζητούν ακόμη οι πυροσβέστες, είναι τα καθοριστικά σημεία που όλη τη νύχτα έκαναν έντονη την αγωνία.

Από νωρίς το απόγευμα της χθεσινής μέρας ήταν συνεχείς οι συσκέψεις για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας και με τη συμμετοχή του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιου για θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές Χρήστου Τριαντόπουλου, αλλά και ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι δήμαρχοι της περιοχής και ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Κελαϊδίτης και είχε σαν αντικείμενο τον συντονισμό των δυνάμεων για να αντιμετωπίσουν την πιθανή εκδήλωση του φαινομένου.

Τις τελευταίες ώρες στη Βόρεια Εύβοια εντείνονται περισσότερο οι βροχοπτώσεις και συγχρόνως η ετοιμότητα από την πλευρά των αρχών. Στη Νότια Εύβοια, όμως, οι πυροσβέστες χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν οικογένειες και να τις μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο καθώς τα νερά πλημμύρισαν πάνω από 8 σπίτια. Την ίδια στιγμή στην παραλιακή ζώνη του πρώην Δήμου Στυρέων εντοπίζονται αρκετές ζημιές σε υποδομές καθώς κυρίως η άσφαλτος της παραλιακής ζώνης έχει υποχωρήσει.

Τέλος όπως αποφασίστηκε από χθες για προληπτικούς λόγους να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ σε όλη την Εύβοια.

Στην υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Βοιωτία και την Φθιώτιδα βρέχει συνεχώς, καθώς η κακοκαιρία «Μπάλος» έχει επισκεφθεί αρκετές από τις περιοχές, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί προβλήματα.

Σύμφωνα με τους επιτελείς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διανύουμε κρίσιμο 48ωρο και η ετοιμότητα θα συνεχιστεί σε όλους τους νομούς μέχρι την Κυριακή.

Φωτογραφία: eviathema.gr

