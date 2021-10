Εύβοια

“Μπάλλος” - Εύβοια: Εντοπίστηκαν συντρίμμια από το αυτοκίνητο του βοσκού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας ειδοποίησε τις αρχές μόνος του κι έκτοτε αγνοείται η τύχη του.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο βοσκό στα Μεσοχώρια Εύβοιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν κομμάτια του αυτοκινήτου του και συγκεκριμένα η πόρτα και άλλα κομμάτια ανάμεσα στην περιοχή Τσακαίοι και Μεσοχώρια.

Όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κοινότητας Μεσοχωρίων Μαρία Ρούπα, οι έρευνες συνεχίζονται ενώ όπως τόνισε «η περιοχή μας έχει υποστεί πρωτόγνωρες καταστροφές καθώς για πρώτη φορά έπεσε τόσο πολύ βροχή».

Ο άνδρας κάλεσε για βοήθεια λόγω των καιρικών φαινομένωνπου εκδηλώθηκαν στην περιοχή.

Έχουν ήδη κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και προσπαθούν να τον εντοπίσουν.

Ο 70χρονος στην επικοινωνία που είχε περιέγραψε πως βρισκόταν σε ένα βοσκοτόπι και ότι είναι κυκλωμένος από χείμαρρο που έχει φουσκώσει.Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση.

Στην επιχείρησή των αρχών συνδράμουν και εθελοντές της «Ομάδας Διάσωσης Ευβοίας - S.A.R 312» από το Αλιβέρι με δύο αυτοκίνητα με ειδικό εξοπλισμό.

Πηγή: evima

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Δημόπουλος: “Καμπανάκι” για τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού

Επίθεση με βιτριόλι – Λύτρας: Δεν υπάρχει το κατάστημα που λέει η κατηγορούμενη ότι πήρε το υγρό

“Μπάλλος” - Πυροσβεστική: Πάνω από 1400 κλήσεις για βοήθεια