“Μπάλλος” – Κέρκυρα: Καταστροφές από την κακοκαιρία (εικόνες)

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πέτρινες γέφυρες υποχώρησαν στο οδόστρωμα, χείμαρροι πλημμύρισαν.



Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έφερε την Κέρκυρα με το πέρασμά της η χθεσινή κακοκαιρία «Μπάλλος». Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια που «έπνιξαν» σπίτια και καταστήματα. Πέτρινες γέφυρες υποχώρησαν στο οδόστρωμα, χείμαρροι πλημμύρισαν παρασύροντας στο πέρασμά τους αυτοκίνητα. Ανθρώπινες ζωές κινδύνεψαν, ενώ πνίγηκαν πολλά ζώα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας δέχθηκε μέσα σε λίγες ώρες 495 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. Πυροσβέστες, άνδρες της ΕΜΑΚ και της Πολιτικής Προστασίας κατάφεραν να διασώσουν και να μεταφέρουν 69 άτομα σε ασφαλή σημεία, ενώ συνεχίζονται με αμείωτη προσπάθεια οι κοπές δέντρων που έφραξαν οδικά δίκτυα, καθώς και οι αντλήσεις υδάτων. Στο νησί βρίσκεται από χθες το βράδυ ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας - Διάσωσης του αεροπορικού τομέα (ΕΚΣΕΔ /ΑΤ), 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς και η 5η Ε.Μ.Α.Κ. Ιωαννίνων.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Μέση και σε κάποια χωριά της Νότιας Κέρκυρας. Η γέφυρα της Άφρας έχει πέσει με αποτέλεσμα να αποκλειστούν πολλά χωριά της Μέσης Κέρκυρας, ενώ δεν είναι προσβάσιμος ο επαρχιακός δρόμος προς το Νοσοκομείο Κέρκυρας», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Ιονίων Νήσων, Νίκος Μηλιώτης.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο αντιμετωπίζει και η εθνική οδός Κέρκυρας Λευκίμμης, καθώς σημειώθηκαν κατολισθήσεις στην περιοχή του Περάματος και της Μεσσογγής με αποτέλεσμα να «κοπεί» στη μέση το νησί για πολλές ώρες.

«Από τις πρώτες πρωινές ώρες καταφέραμε να ανοίξουμε τον δρόμο όμως χρειάζεται προσοχή λόγω κατολισθήσεων», επισημαίνει ο κ. Μηλιώτης.

Την ίδια ώρα τους κόπους μιας ζωής είδαν να καταστρέφονται πολλοί καταστηματάρχες, που μέσα σε λίγη ώρα είδααν τόνους νερού και λάσπης να πνίγουν τα καταστήματά τους στην περιοχή του Περάματος και της Μεσσογγής, αλλά και περιμετρικά της πόλης της Κέρκυρας.

Από τις πλημμύρες δεν γλίτωσαν και πολλά σπίτια κυρίως στην περιοχή του κάμπου του Ποταμού. Αμέτρητα είναι τα ζώα που έχασαν τη ζωή τους, καθώς παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και την υψηλή στάθμη που έφτασε το ποτάμι «Ποταμός», το οποίο υπερχείλισε σε πολλά σημεία.

Η κακοκαιρία οδήγησε στον αποκλεισμό και πολλών μαθητών γυμνασίων και λυκείων.

«Χρειάστηκε να φιλοξενήσουμε σε ξενοδοχεία 50 μαθητές, καθώς δεν ήταν εφικτή η μεταφορά τους στη Νότια Κέρκυρα με κανένα οδικό μέσο, μετά και το "κλείσιμο" από την κακοκαιρία, της κεντρικής οδικής αρτηρίας του νησιού. Οι μαθητές θα μεταφερθούν σήμερα στα σπίτια τους», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, Πέτρος Αγγελόπουλος.

Σήμερα κλειστά είναι τα σχολεία σε όλα τα νησιά του Ιονίου και τα μαθήματα γίνονται όπου είναι εφικτό, λόγω διακοπών ρεύματος και internet, διαδικτυακά.

Επίσης, έντονα είναι τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο σε περιοχές της Άφρας, της Κυράς Χρυσικού, στου Γαστουρίου, στην Εθνική οδό Γύρου Αχιλλείου και στην Εθνική οδό Κέρκυρας Λευκίμμης στο ύψος του Περάματος και της Μεσσογγής.

«Βρισκόμαστε όλοι επί ποδός. Τα μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας και των δήμων της Κεντρικής και Νότιας Κέρκυρας, που επλήγησαν από τη θεομηνία, δεν έχουν σταματήσει καθ΄ όλη τη διάρκεια της νύχτας να επεμβαίνουν στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να ανοίξουν τους δρόμους. Η κατάσταση που αντιμετωπίζει το νησί είναι δύσκολη. Εκτός από τις φυσικές καταστροφές είναι πολύ σοβαρές οι υλικές ζημιές που έχουν υποστεί συνάνθρωποί μας και θα πρέπει άμεσα να αποζημιωθούν», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειαρχης Πολιτικής Προστασίας Ιονίων Νήσων Νίκος Μηλιώτης. Ανέφερε πως πρώτο μέλημά του ήταν η διάσωση όσων κινδύνεψαν, χωρίς να κρύβει ωστόσο τους φόβους του «μήπως κάποιος συνάνθρωπός μας έχει κάπου εγκλωβιστεί ή αγνοείται και δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό».

