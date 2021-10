Άγιο Όρος

“Μπάλλος” - Άγιον Όρος: εντοπίστηκαν οι αγνοούμενοι

Οι δύο προσκυνητές, παρά την κακοκαιρία, επιχείρησαν να ανέβουν στην κορυφή του Άθωνα. Ποια η κατάστασή τους.

(φωτό αρχείου)

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο Ουκρανών προσκυνητών, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν στο Άγιο Όρος, το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο προσκυνητές εντοπίστηκαν σώοι από άνδρες της ΕΜΑΚ στη θέση Βίγλα, κοντά στο Ιερό Κελί Αγίας Τριάδας. Πρόκειται για περιοχή που απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο από τη Σκήτη Τιμίου Προδρόμου (Ρουμανική σκήτη).

Οι δύο προσκυνητές, παρά την κακοκαιρία και την αδιάκοπη βροχόπτωση, επιχείρησαν να ανέβουν στην κορυφή του όρους Άθως μαζί με άλλους προσκυνητές. Όπως τόνισαν οι ίδιοι στους διασώστες, πήραν λάθος μονοπάτι κι έτσι χάθηκαν.

Οι δύο Ουκρανοί θα οδηγηθούν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Όρους, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Για τον εντοπισμό τους σηκώθηκε και ελικόπτερο.

Εντοπίστηκαν σώα τα 2 άτομα μετά τον αποπροσανατολισμό τους στο όρος Άθως στο Άγιο Όρος και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 16, 2021

