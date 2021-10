Αιτωλοακαρνανία

Κακοκαιρία “Μπάλλος” - Μεσολόγγι: προβλήματα από την υπερχείλιση ρέματος

Επλήγησαν συνοικίες και του Αιτωλικού, λόγω υπερχείλισης της λιμνοθάλασσας.

Το κύμα της κακοκαιρίας "Μπάλλος" χτύπησε σε μεγάλο βαθμό τον κάμπο των Οινιαδών, ενώ επλήγησαν και συνοικίες του Μεσολογγίου, εξαιτίας της υπερχείλισης του ρέματος της Αγριλιάς, σύμφωνα με τον δήμο.

Επίσης, επλήγησαν συνοικίες και του Αιτωλικού, λόγω υπερχείλισης της λιμνοθάλασσας.

Όσον αφορά στο ζήτημα της αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία, συνεργεία του δήμου του βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές και παρεμβαίνουν για να δοθούν λύσεις.

Την ίδια ώρα, στην προληπτική εκκένωση του οικισμού Καμαρετσέικα Ζευγαρακίου προχώρησε ο Δήμος Αγρινίου, λόγω της ανόδου της στάθμης του νερού στη λίμνη Λυσιμαχεία.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αγρινίου, υπέβαλε αίτημα για να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

