Κακοκαιρία “Μπάλλος” - Αγρίνιο: αίτημα για κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης

Προληπτική εκκένωση οικισμού λόγω της ανόδου της στάθμης του νερού στη λίμνη Λυσιμαχεία.

Στην προληπτική εκκένωση του οικισμού Καμαρετσέικα Ζευγαρακίου προχώρησε ο Δήμος Αγρινίου, λόγω της ανόδου της στάθμης του νερού στη λίμνη Λυσιμαχεία.

Παράλληλα, κλιμάκια μηχανικών της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου και επιτροπές ελέγχου και καταγραφής ζημιών διενεργούν αυτοψίες προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές που προκλήθηκαν σε σπίτια και υποδομές του δήμου, μετά την εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων και των κατολισθήσεων από την κακοκαιρία "Μπάλλος".

Επίσης από αύριο, Κυριακή 17 Οκτωβρίου, θα λειτουργεί ειδικό γραφείο, όπου εκεί θα καταγράφονται τα αιτήματα των πολιτών, των οποίων τα σπίτια επλήγησαν από τις πλημμύρες.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, υπέβαλε αίτημα για να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου, όπως αναφέρει, «να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν σε όλη την έκτασή του».

Φωτό: agriniopress.gr

