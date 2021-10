Κοζάνη

Κοζάνη: Σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας από 33χρονο σε πάρτι

Η αντίδραση των συμμαθητών της. Ο άνδρας προσήχθη και κρατείται.

Σεξουαλική παρενόχληση από έναν 33χρονο άνδρα φέρεται να δέχθηκε το βράδυ της Παρασκευής μια 15χρονη κοπέλα, σε περιοχή κοντά στο 1ο ΓΕΛ Κοζάνης, όπου διοργανώθηκε μεγάλο πάρτι με αφορμή την κατάληψη του σχολείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο εν λόγω άντρας φέρεται να θώπευσε την μαθήτρια, ενώ στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση από συμμαθητές της, που αντέδρασαν έντονα στην προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας της κοπέλας.

Ο φερόμενος ως δράστης της σεξουαλικής επίθεσης προσήχθη μετά από άμεσες ενέργειες της Αστυνομίας και κρατείται, ενώ φέρεται να έχει κάταγμα στη μύτη. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει διαλευκανθεί το τι ακριβώς συνέβη.

