Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος για παιδικά πάρτι: αποφεύγουμε τους μη υποχρεωτικούς συνωστισμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Γκίκας Μαγιορκίνης και Αλκιβιάδης Βατόπουλος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για τα νέα μέτρα για εμβολιασμένους και τα παιδικά πάρτι. Τα μηνύματα για το εμβόλιο.

«Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε μια αυξητική τάση στα κρούσματα, ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει παγκοσμίως μια τάση αποκλιμάκωσης και στα κρούσματα και στους θανάτους και μάλιστα χωρίς να υπάρχουν lockdown», παρατήρησε ο καθηγητής Ιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για τα μέτρα που μπαίνουν από σήμερα σε ισχύ στους χώρους διασκέδασης.

«Ο αριθμός των κρουσμάτων δεν θα μειωθεί, έχει μειωθεί η θνητότητα και ο αριθμός των ανθρώπων που είναι στα νοσοκομεία», συμπλήρωσε, εκτιμώντας ότι, «θα είμαστε αντιμέτωποι με τον κορονοϊό για αρκετό καιρό ακόμη».

«Είμαστε ήδη ένα βήμα μπροστά, έχουμε πει από την αρχή ότι αυτές οι καταστάσεις κρατούν 2-3 χρόνια. Τα lockdown έχουν περιοριστεί, λόγω και του κοινωνικού αντίκτυπου που έχουν και του οικονομικού και έχει προκριθεί το τρίπτυχο εμβολιασμοί, πολλά τεστ και μέτρα ατομικής προστασίας», σημείωσε από την πλευρά του ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος, μιλώντας στην ίδια εκπομπή.

«Είναι μονόδρομος ο εμβολιασμός», επεσήμανε και στέλνοντας μήνυμα προς τους πολίτες άνω των 60 ετών είπε πως ο ίδιος θα κάνει την 3η δόση του εμβολίου τη Δευτέρα και η σύζυγός του την Τρίτη.

Ο καθηγητής, ωστόσο, εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι, «στην Αφρική οι εμβολιασμένοι είναι στο 5,5% του πληθυσμού, διότι πέραν των ανισοτήτων, εκεί γίνονται και οι μεταλλάξεις».

Σχολιάζοντας με τη σειρά του τα μέτρα που τίθενται από σήμερα σε ισχύ, είπε πως, «γίνεται προσπάθεια επιστροφής στην πραγματικότητα» και εξέφρασε την αισιοδοξία πως είναι εφικτή «με τήρηση των μέτρων: εμβόλιο, τεστ και μάσκες – αποστάσεις.

Ερωτηθείς για τα παιδικά πάρτι, ο Α.Βατόπουλος σημείωσε πως «υπάρχουν υποχρεωτικοί, όπως τα σχολεία και μη υποχρεωτικοί όπως τα πάρτι. Αποφεύγουμε τους μη υποχρεωτικούς».

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης, ωστόσο, είπε πως «να ζυγίσουμε ότι υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν πάει ποτέ σε πάρτι», επισημαίνοντας πως θα πρέπει «να ζυγίσουμε το όφελος που υπάρχει για τα παιδιά» το να πάνε σε ένα πάρτι, τονίζοντας πως «προτεραιότητα έχει η ψυχικής τους υγεία» και κάλεσε τους γονείς να εμβολιαστούν, τους παππούδες να κάνουν την 3η δόση, ώστε να μην υποφέρουν εξαιτίας τους τα παιδιά.

«Να μην πιέζονται τα παιδιά, να μπορούν να βλέπουν τους φίλους τους», κατέληξε ο καθηγητής.

Πηγή: ant1news.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Facebook: Νέο black out στο messenger

Χατζηδάκης: στον ΕΦΚΑ υπάρχουν βασανιστές των πολιτών

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test το Σάββατο σε 54 σημεία της χώρας