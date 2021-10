Ηράκλειο

Ηράκλειο: Την πλάκωσε δοκάρι και την σκότωσε

Τραγωδία στο Ηράκλειο όταν κατέρρευσε το δοκάρι και καταπλάκωσε γυναίκα.

Τραγωδία το βράδυ του Σαββάτου στις Δαφνές του Δήμου Ηρακλείου με μία γυναίκα να χάνει ξαφνικά τη ζωή της.

Το τραγικό συμβάνσημειώθηκε όταν κατέρρευσε δοκάρι αποθήκης μέσα στην οποία βρισκόταν η άτυχη ηλικιωμένη.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική και η ΕΛΑΣ ωστόσο για τη γυναίκα ήταν ήδη αργά καθώς το τραύμα που υπέστη της κόστισε τη ζωή.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα ύστερα από κατάρρευση αποθήκης στην Τ.Κ. Δαφνών Ηρακλείου Κρήτης.

