Θεσσαλονίκη: Κινητή μονάδα εμβολιασμού στη νέα παραλία (βίντεο)

Ένας 78χρονος ήταν ο πρώτος, που εμβολιάστηκε στη κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Γιάννης Χαριτάκης έκανε την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού. «Η οικογένειά μου αποτελείται από 50 άτομα και έχουμε κάνει όλοι το εμβόλιο», δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους με τον εμβολιασμό.

«Σήμερα στη μεγάλη γιορτή της πόλης όσοι δεν έχουμε εμβολιαστεί ας κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας και στους συμπολίτες μας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την 4η ΥΠΕ έχουν φέρει σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης μας μια κινητή μονάδα εμβολιασμού για να έρθει το εμβόλιο δικά στους πολίτες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας.

«Διαθέτουμε το απόλυτο όπλο κατά του κορωνοϊού, όπλο ασφαλές και αποτελεσματικό που αξίζει και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να είμαστε υγιείς και ασφαλείς», τόνισε από την πλευρά του ο υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας – Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης.

«Είναι μια δράση που γίνεται σήμερα μόνο αλλά αν δούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο θα το συνεχίσουμε σε άλλους χώρους. Τα κρούσματα που ανακοινώθηκαν χθες είναι πολλά, η πίεση στα νοσοκομεία εδώ και μέρες είναι μεγάλη», υπογράμμισε ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Δημήτρης Τσαλικάκης.

Η κινητή μονάδα θα είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να εμβολιαστεί μέχρι τις 17:00 και βρίσκεται κοντά στο Μακεδονία Παλλάς, πίσω από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.

200 κλίνες για ασθενείς με κορωνοϊο σε ιδιωτική κλινική – Πλησιάζει το 100% η πληρότητα σε ΜΕΘ

Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, περίπου 340 ασθενείς νοσηλεύονται σε απλές νοσηλείες, 35 άτομα είναι σε κλίνες υψηλής ροής οξυγόνου και 57 σε ΜΕΘ σε νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ.

Όπως σημείωσε ο κ. Τσαλικάκης υπάρχει σχέδιο ιδιωτική κλινική να δώσει 200 κλίνες προκειμένου πηγαίνουν εκεί για λίγες ημέρες ασθενείς με κορωνοϊό. «Αυτός είναι ο σχεδιασμός αλλά δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι είναι στο σχεδιασμό η μετατροπή νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης σε νοσοκομεία αποκλειστικά για ασθενείς με COVID-19.

«Πλησιάζουμε το 100% στη πληρότητα των ΜΕΘ», τόνισε ο ίδιος.

