28η Οκτωβρίου - Αρκιοί: με δύο μαθητές ο φετινός εορτασμός (βίντεο)

Συγκινεί ο μικρός βρακοφόρος μαθητής, ο οποίος απαγγέλει το ποίημά του! Χρόνια πολλά από το "πληγωμένο" Θραψανό είπαν οι μαθητές που βίωσαν τον σεισμό στην Κρήτη.

Όχι ένας αλλά δύο μαθητές παρελαύνουν φέτος στους Αρκιούς!

Ο μικρός Άγγελος, ένας από τους δύο μαθητές του ακριτικού νησιού, φορώντας την παραδοσιακή φορεσιά του, απήγγειλε το ποίημά του "Ο μικρός στρατιώτης".

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" ο Δημοτικός Σύμβουλος Πάτμου, Ν. Τσαμπαλάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έλευση μιας νέα μαθήτριας και τόνισε ότι οι Αρκιοί θα σηκώνουν πάντα την ελληνική σημαία.

Χρόνια πολλά από το "πληγωμένο" Θραψανό είπαν στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" οι μαθητές που βίωσαν έντονα τον σεισμό που σημειώθηκε στην Κρήτη.

Τα παιδιά άφησαν πίσω τις κακές αναμνήσεις και ετοιμάστηκαν για την παρέλαση:

