Λάρισα: Τροχαίο με έναν νεκρό (εικόνες)

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε, το βράδυ της Πέμπτης, στον δρόμο για τη Νίκαια.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, λίγο πριν από τις 10 το βράδυ της Πέμπτης, στον δρόμο Λάρισας - Νίκαιας στο ύψος του εργοστασίου “Μέλισσα”.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό, δύο πυροσβεστικά οχήματα με 4 άνδρες, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Από τα συντρίμμια του οχήματος ανασύρθηκε νεκρός ένας άνδρας.

