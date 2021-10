Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη στη Χαλάστρα

Οδηγός Ι.Χ. δεν σταμάτησε για αστυνομικό έλεγχο. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ο οδηγός τραυματίστηκε.

Στη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, δεν σταμάτησε το Ι.Χ. που οδηγούσε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, προχώρησε η Αστυνομία.

Στη συνέχεια το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της Χαλάστρας Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό ερευνάται από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.

