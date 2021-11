Θεσσαλονίκη

Διαβατά: Μαχαίρωσαν νεαρό στη δομή προσφύγων

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ μεταναστών. Μαχαίρωσαν στο στήθος 18χρονο.



Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μεταναστών σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων των Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη. Στη διάρκεια της συμπλοκής ένας 18χρονος τραυματίστηκε σοβαρά καθώς δέχτηκε μαχαιριές στο στήθος και στο κεφάλι.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις το επεισόδιο είχε λήξει. Για τον τραυματισμένο 18χρονο στο σημείο έσπευσαν μια κινητή ιατρική μονάδα, ένα ασθενοφόρο, μια μηχανή ταχείας απόκρισης και ένα όχημα ταχείας απόκρισης του ΕΚΑΒ.

Η κατάσταση του τραυματία σταθεροποιήθηκε και μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

