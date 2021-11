Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: με κατάγματα το κοριτσάκι που έπεσε από μπαλκόνι

Ποια η κατάσταση της 4χρονης που βρέθηκε στο κενό υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες.

Άγιο φαίνεται πως είχε το κοριτσάκι που έπεσε το μεσημέρι από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην περιοχή του Κορδελιού, στη Θεσσαλονίκη.

Το τετράχρονο κορίτσι νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπου και παρακολουθείται.

Οι εξετάσεις δείχνουν μώλωπες, μικροκατάγματα στην αυχενική μοίρα και θλάση σε πνευμονοθώρακα, τίποτα όμως που να εμπνέει ανησυχία για την πορεία της υγείας της.

Η μικρή έπεσε πάνω σε απλωμένα ρούχα στον δεύτερο όροφο, χτύπησε πάνω σε ένα δέντρο και κατέληξε στο έδαφος, ενώ γιατρός που βρισκόταν σε μία διπλανη καφετέρια του έκανε μαλάξεις και του έδωσε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να το παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

