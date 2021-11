Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Η ομίχλη “εξαφάνισε” την πόλη (εικόνες)

Η Θεσσαλονίκη έγινε... Λονδίνο. Η ομίχλη "εξαφάνισε" κτήρια. Μαγικές εικόνες από την συμπρωτεύουσα.



"Πέπλο" ομίχλης έχει σκεπάσει τη Θεσσαλονίκη σε πολλά σημεία της πόλης, με τα πλάνα από τη συμπρωτεύουσα να θυμίζουν κινηματογραφική ταινία.

Η ομίχλη «εξαφάνισε» κτήρια όπως αυτό του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού επί της Μοναστηρίου, αλλά και τους φωτεινούς σηματοδότες, στον Βαρδάρη.

Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί προκειμένου να μην προκληθούν ατυχήματα.

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: grtimes.gr

