Ηλεία

Αμαλιάδα: νέο τροχαίο με ντελιβερά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος διανομένας παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο.

Ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα, με θύμα ντελιβερά, σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Αμαλιάδα.

Ο άτυχος διανομένας παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο στην οδό Καλυβίων στο ύψος της Αγίας Άννας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίας οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου.

Προ ημερών διανομέας φαγητού “έσβησε στην άσφαλτο”, όταν νεαρός δεν σταμάτησε στο κόκκινο φανάρι κι έπεσε με το αμάξι που οδηγούσε επάνω του.

Πηγή: PatrisNews

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακός έλεγχος σε καφέ

Επίδειξη ισχύος από ελληνικά τεθωρακισμένα απέναντι σε αμερικανικά άρματα (εικόνες)

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα παρούσα στην κεντρική Ασία