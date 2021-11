Χανιά

Τροχαίο: διαμελίστηκε οδηγός μηχανής

Η μοτοσικλέτα του τυλίχθηκε στις φλόγες, μετά από σφοδρή πρόσκρουση.

Ακόμη ένα τροχαίο, μια τραγωδία σημειώθηκε σε δρόμο των Χανίων και συγκεκριμένα στα Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στον κεντρικό δρόμο που περνά από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Την νύχτα, περίπου στις 3:30 ένας άντρας που οδηγούσε μοτοσικλέτα, από άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο της μηχανής η οποία προσέκρουσε σε κολόνα με μεγάλη σφοδρότητα.

Η μοτοσικλέτα ανεφλέγη, ενώ ο οδηγός της διαμελίστηκε.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα οι οποίοι κατέσβεσαν την φωτιά, ενώ η σορός του οδηγού διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.

Τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές.

