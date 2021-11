Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από μηχάνημα

Πως συνέβη το δυστύχημα, στο οποίο έχασε την ζωή του ο άτυχος χειριστής.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 65χρονος ο οποίος έπεσε θύμα δυστυχήματος ενώ χειριζόταν ένα μικρό φορτωτή.

Το δυστύχημα συνέβη στα Λευκόγεια Ρεθύμνου, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο μικρός φορτωτής ανετράπη, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει τον 65χρονο.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο από το Σπήλι, αλλά όταν έφθασε το πλήρωμα, ο άτυχος άντρας είχε ήδη υποκύψει στα βαρύτατα τραύματά του.

