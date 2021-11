Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – Αντιεμβολιαστές: Πορεία στο κέντρο της πόλης (βίντεο)

Συγκέντρωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν άνθρωποι που είναι αντίθετοι με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών.



Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από αντιεμβολιαστές, οι οποίοι νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Λευκού Πύργου.

Οι διαμαρτυρόμενοι κινήθηκαν μέσω των οδών Παύλου Μελά και Τσιμισκή για να καταλήξουν στην πλατεία Αριστοτέλους.

Στην πορεία μετείχαν και μέλη της Πανελλήνιας Ομάδας Υγειονομικών, που λίγο νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ3.

Κατά τη διαδρομή τους φώναζαν συνεχώς συνθήματα κατά του εμβολίου και της κυβέρνησης.

Η παρουσία της αστυνομίας ήταν ισχυρή, με την Τροχαία να εκτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων.

