Η Θεσσαλονίκη γέμισε αστέρες του Χόλιγουντ

Κέντρο γυρισμάτων για τον διεθνή κινηματογράφο γίνεται για ακόμα μία φορά η Θεσσαλονίκη.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη τα γυρίσματα της ταινίας «The Expendables 4» στους χώρους, που έχει επιλέξει και διαμορφώσει η παραγωγή ανατολικά και δυτικά της πόλης. Μετά από αρκετές ημέρες εργασίας του λεγόμενου Second Unit, της ομάδας παραγωγής δηλαδή, που γυρίζει όσα πλάνα και σκηνές θα χρειαστούν για την τελική μορφή της ταινίας, στα οποία όμως δεν συμμετέχουν οι διάσημοι πρωταγωνιστές της, από Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου, ξεκινούν τα γυρίσματα με όλους τους αστέρες της αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος, που θα συμμετέχουν στην ταινία.

Τα γυρίσματα αυτά θα διαρκέσουν δύο εβδομάδες και για την ολοκλήρωση τους, όπως έγινε και με τα γυρίσματα του Second Unit τις ημέρες που μας πέρασαν, θα χρησιμοποιηθεί ένα τεράστιο πλατό στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης αλλά και ο βιομηχανικός χώρος που έχει μισθωθεί στα δυτικά.

Από αύριο λοιπόν, ο πρωταγωνιστής ηθοποιός δράσης Τζέισον Στέιθαμ, ο 'Αντι Γκαρσία, η Μέγκαν Φόξ, Κέρτις «50 Cent» Τζάκσον, όπως και ο ενδεχόμενος «αντίπαλος» των «Αναλώσιμων» στην ταινία, ο Ταϊλανδός σταρ του Χόλιγουντ Τόνι Τζα, σπεσιαλίστας στις πολεμικές τέχνες που προστέθηκε στο καστ, θα γυρίζουν σκηνές στη Θεσσαλονίκη. O ίδιος ο δημιουργός της σειράς των συγκεκριμένων ταινιών, Συλβέστερ Σταλόνε, έχει ολοκληρώσει ήδη τα γυρίσματα των σκηνών του στο Λονδίνο και μάλιστα ανακοίνωσε πως μετά τους «The Expendables 4» δεν θα συμμετέχει σε νέες ταινίες του franchise ως Μπάρνει Ρος με τον Τζέισον Στέιθαμ να αναλαμβάνει τον πρώτο ρόλο.

Για την παραγωγή στα πλατό των «Αναλώσιμων 4» στη χώρα μας, δίνει το «παρών» και εξοπλισμός που προέρχεται από τον ελληνικό στρατό, μια πρακτική που είναι συνήθης για κάθε παραγωγή δράσης, σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για διάθεση μέσων πολύ σημαντική που πολλές φορές μάλιστα «κρίνει» και την εκ νέου παραγωγή ταινιών δράσης σε μια χώρα, αφού τέτοιες ταινίες είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν βαρύ εξοπλισμό τοπικής προέλευσης, οχήματα και μέσα που συνεισφέρουν στην αληθοφάνεια του τελικού κινηματογραφικού αποτελέσματος. Έτσι, στην συγκεκριμένη ταινία, που προγραμματίζεται να βγει στις αίθουσες το 2022, οι Έλληνες θεατές θα δουν οχήματα που θα τους είναι γνώριμα από τον καιρό της στρατιωτικής τους θητείας.

Την ταινία σκηνοθετεί ο Scott Waugh, ενώ στις προηγούμενες ταινίες «The Expendables» έχουν στο παρελθόν συμμετάσχει οι 'Αρνολντ Σβάρτσενεγκερ, Τζέτ Λι, Μπρούς Γουίλις, Τέρι Κρου, Ζαν Κλόντ Βαν Νταμ, Χάρισον Φόρντ, Γουέσλι Σνάιπς, Αντόνιο Μπαντέρας, Μίκι Ρούρκ, Μελ Γκίπσον, Τσάκ Νόρις, Ντόλφ Λούντγκρεν αλλά και πολλοί άλλοι μεγάλοι αστέρες ταινιών δράσης.

