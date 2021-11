Μαγνησία

Βόλος: Επίθεση με μαχαίρι - Συνελήφθη ο δράστης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θύμα διακομίστηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Αδιευκρίνιστο το κίνητρο της επίθεσης.

Σοκ έχει προκαλέσει στον Βόλο η συμπλοκή δύο ανδρών, λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τετάρτης, στη συμβολή των οδών Παγασών και 2ας Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας νεαρός άνδρας πακιστανικής καταγωγής μαχαίρωσε ομοεθνή του, στο πεζοδρόμιο, έξω από πολυκατοικία.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, όταν ο άνδρας που μαχαιρώθηκε άρχισε να αιμορραγεί. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου, ενώ ο δράστης συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Πηγή: thenewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Ιδιωτικές κλινικές: Διαβεβαιώσεις σε Πλεύρη για επιπλέον κλίνες

Κολωνός - Συμμορία ανηλίκων: Συνελήφθη ακόμα ένα άτομο

Ο πρίγκιπας Χάρι είχε προειδοποιήσει για την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ