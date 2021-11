Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Ναρκωτικά: Έκρυβε στον σάκο του σχεδόν 4 κιλά ηρωίνης (εικόνες)

Σε βάρος του 44χρονου συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία.

Δέκα δέματα ηρωίνης συνολικού βάρους 3 κιλών και 915 γραμμαρίων τα οποία επρόκειτο να διοχετευτούν σε στέκια ουσιοεξαρτημένων ατόμων, εντόπισαν και κατάσχεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ερευνών.

Για την υπόθεση συνελήφθη ξημερώματα σήμερα (13-11-2021), εντός του Ο.Σ.Ε., 44χρονος Ρουμάνος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων ουσιών, πλαστογραφία και ψευδή κατάθεση.

Σε έλεγχο που του έγινε διαπιστώθηκε ότι μετέφερε επιμελώς κρυμμένη τη ναρκωτική ουσία σε ταξιδιωτικό σάκο, ενώ κατείχε και χρησιμοποιούσε πλαστό έγγραφο που έφερε τα στοιχεία ταυτότητας ημεδαπού άντρα με επικολλημένη τη φωτογραφία του δράστη.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

