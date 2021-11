Μαγνησία

Βόλος: Πέθανε ο πατριός του βαφτιστικού που σκότωσε την νονά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άνδρας δεν άντεξε τις αποκαλύψεις για το στυγερό έγκλημα.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών άφησε χθες στην κλινική, όπου νοσηλευόταν, ο πατριός του 39χρονου, που κατηγορείται για τη δολοφονία της 75χρονης νονάς του Ευθαλίας Αβραμίδου - Αλεξούλη. Ο 54χρονος υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο την ημέρα που αποκαλύφθηκε το στυγερό έγκλημα.

Η οικογένεια σε λίγες ημέρες δέχεται νέο ισχυρό πλήγμα.

Ο 54χρονος ήταν πολύ γνωστός επαγγελματίας στον κλάδο των μεταφορών και του εμπορίου αγροτικών προϊόντων.

Ηταν παντρεμένος σχεδόν 12 χρόνια με τη μητέρα του 39χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία της άτυχης 75χρονης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπεραγαπούσε τα παιδιά της συζύγου του σαν να ήταν δικά του.

Οταν την προηγούμενη εβδομάδα αποκαλύφθηκε το στυγερό έγκλημα, ο 54χρονος υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η οικογένεια δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να είχε επικοινωνήσει με τον πατριό του, ο οποίος στο άκουσμα των όσων πιθανά αποκάλυψε, δεν άντεξε. Είναι όμως κάτι που, όπως χαρακτηριστικά λένε, δεν θα μάθουν ποτέ, καθώς το πήρε μαζί του.

Ολες αυτές τις ημέρες νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση και χθες άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, που σε χρονικό διάστημα μιας και πλέον εβδομάδας δέχεται νέο ισχυρό πλήγμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύλληψη αστυνομικού για ασέλγεια στο ανήλικο παιδί του

Θανόπουλος για Απογραφή: η ΕΛΣΤΑΤ δεν ρωτάει για εμβόλια και κόμματα (βίντεο)

Μαραθώνιος - Γκελαούζος: ιστορική νίκη με ρεκόρ