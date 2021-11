Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συμβολική κατάληψη στο ΑΠΘ εν όψει 17ης Νοεμβρίου (βίντεο)

Εκατοντάδες φοιτητές προχώρησαν σε κινητοποίηση, με συνθήματα για το άσυλο.

Σε συμβολική κατάληψη τελούν από το πρωί, Σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου, την προσεχή Τετάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμβολική κατάληψη σε Σχολές του ΑΠΘ αποφασίστηκε έπειτα από γενικές συνελεύσεις φοιτητών που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ όπως δήλωσαν οι φοιτητές τα λουκέτα θα παραμείνουν συμβολικά μέχρι την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου.

Στο Πολυτεχνείο, από νωρίς το πρωί εκατοντάδες φοιτητές προχώρησαν σε κινητοποίηση, με συνθήματα για το άσυλο, όπως «κάτω τα χέρια από το άσυλο, το άσυλο ανήκει σε όλο τον λαό», έχοντας μάλιστα αναρτήσει και σχετικά πανό στην πρόσοψη του κτιρίου, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Την ίδια ώρα, υπό συμβολική κατάληψη τελούν και τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ), όπως και άλλες σχολές του ΑΠΘ.

Παράλληλα, οι φοιτητικοί σύλλογοι αποφάσισαν τη συμμετοχή τους στην πανεκπαιδευτική κινητοποίηση την Πέμπτη στις 12:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ όπως επισημαίνουν, απαιτούν την κατάργηση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, να μην συγχωνευτούν τμήματα, ενώ αντιτίθενται και στο όριο φοίτησης.

