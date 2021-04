Θεσσαλονίκη

Κατάληψη στην Πρυτανεία του ΑΠΘ (εικόνες)

Επανήλθαν στο κτήριο της Πρυτανείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οι καταληψίες. Τι ζητούν.

Σε κατάληψη του κτιρίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προχώρησαν μέλη φοιτητικών παρατάξεων από τις Σχολές Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής, Πολιτικών Επιστημών και Καλών Τεχνών, που συμμετείχαν και στην πολυήμερη αντίστοιχη δράση τον περασμένο Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Στην πρόσοψη του κτιρίου διοίκησης ανάρτησαν μεγάλο πανό με συνθήματα κατά του νόμου 4777/21 ενώ σε κείμενό τους αναφέρουν: «Μετά την εκκένωση της πρυτανείας στις 11/3 παρά την πολιτική μας απόφαση να αποχωρήσουμε εκείνη την μέρα, επιλέγουμε σήμερα να ξανακαταλάβουμε το κτήριο της πρυτανείας. Η κίνησή μας αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της συνέχισης του αγώνα ενάντια στον νόμο Κεραμέως- Χρυσοχοϊδη και θεωρούμε ότι αποτελεί μια κομβική κίνηση που αρμόζει στην τρέχουσα συγκυρία».

Νωρίτερα, φοιτητές από το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και το Σχήμα των ΕΑΑΚ από τους φοιτητικούς συλλόγους Γεωπονίας, Νομικής, Πολιτικών Μηχανικών, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Δασολογίας, Πληροφορικής, Ιστορικού - Αρχαιολογικού, Γαλλικού, Φιλολογικού, Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής, Ιατρικής, ΤΕΦΑΑ, Αγγλικού και του ΣΟΦΕΘ είχαν προχωρήσει σε συμβολικό αποκλεισμό του κτιρίου, «στo πλαίσιo της πανελλαδικής μέρας εργαζομένων στα πανεπιστήμιου».

Οι παρατάξεις αυτές διαχωρίζουν τη θέση τους από την κατάληψη και δεν βρίσκονται μέσα στο κτίριο διοίκησης, ενώ προγραμματίζουν για τις 14 και 15 Απριλίου διήμερο αποκλεισμό στο campus του ΑΠΘ.

«Συνεχίζουμε δυναμικά με πλούσια δραστηριότητα μπροστά στις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την τοποθέτηση αστυνομικών δυνάμεων στο ΑΠΘ. Προχωρούμε σήμερα σε εκδήλωση των φοιτητικών συλλόγων από κοινού με τους εργαζόμενους του ΑΠΘ, του ΠΑΜΑΚ και του ΔΙΠΑΕ για τις εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση στις 12.00 μπροστά από την πρυτανεία του ΑΠΘ», αναφέρουν.

