Έγκλημα στον Βόλο: ο 39χρονος σκότωσε και την μητέρα του δικηγόρου του

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις! Πώς οι Αρχές έφθασαν στην εξιχνίαση και άλλου φονικού, με δράστη το ίδιο άτομο.

Απρόσμενη εξέλιξη είχαν οι έρευνες της Αστυνομίας για τον 39χρονο που σκότωσε τη νονά του στον Βόλο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, εξιχνιάστηκε η υπόθεση της δολοφονίας μίας ηλικιωμένης, πριν από 12 χρόνια, στη Νέα Ιωνία του Βόλου και δράστης φέρεται να είναι το ίδιο άτομο!

Το χρονικό της υπόθεσης

Η Νίκη Μηλίνη, στις 12 Αυγούστου 2009, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της με 20 μαχαιριές. Εντοπίστηκε από τον γιο της, Γιάννη, ο οποίος είναι δικηγόρος του 39χρονου.

Η 69χρονη γυναίκα είχε να δώσει σημεία ζωής δύο ημέρες και βρέθηκε μέσα σε μία λίμνη αίματος, πεσμένη μπρούμυτα στο πάτωμα, ανάμεσα στο σαλόνι και την κουζίνα.

Η πόρτα του διαμερίσματός της δεν βρέθηκε παραβιασμένη. Η αμφίεση του θύματος και τα σερβίτσια με μπολ παγωτού στο τραπέζι μαρτυρούσαν ότι ο δολοφόνος ήταν οικείο πρόσωπο στην ίδια. Η 69χρονη είχε ανοίξει την πόρτα στον δολοφόνο της, χωρίς να φοβηθεί ή να προβάλει αντίσταση. Ήταν χαρακτηριστικό ότι στο σώμα της δεν βρέθηκαν ίχνη πάλης, παρά αμυχές που προκλήθηκαν από τη φορά του μαχαιριού.

Η γυναίκα φιλοξένησε τον δολοφόνο στο σαλόνι της και πιθανότατα μετά από λογομαχία, καθώς αυτή κατευθυνόταν από το σαλόνι στην κουζίνα, δέχθηκε την επίθεσή του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Εξιχνιάσθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου περίπτωση ανθρωποκτονίας που διαπράχθηκε πριν από 12 χρόνια σε βάρος ημεδαπής στην πόλη του Βόλου.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 12ης Αυγούστου 2009, στον Βόλο, 69χρονη ημεδαπή βρέθηκε νεκρή στο δάπεδο της οικίας της από συγγενικό της πρόσωπο.

Όπως προέκυψε, η θανούσα έφερε τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο στην αριστερή κυρίως πλευρά του σώματός της.

Από την ενδελεχή εξέταση των στοιχείων προέκυψε ότι πρόκειται για τον ίδιο δράστη που διέπραξε την πρόσφατη ανθρωποκτονία σε βάρος 75χρονης ημεδαπής στον Βόλο, καθόσον το γενετικό υλικό που λήφθηκε από τον ίδιο ταυτίστηκε στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών με γενετικό υλικό που βρέθηκε τότε στην 69χρονη.

Το συγκεντρωθέν υλικό υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου».

