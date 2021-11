Χανιά

Κρήτη: Φονική σύγκρουση ΙΧ με βυτιοφόρο (εικόνες)

Θρήνος, μετά από ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα στον ΒΟΑΚ.

Τροχαίο, στο οποίο έχασε τη ζωή του 25χρονος, σημειώθηκε το πρωί στον Βόρειο Οδικό Αξονα Κρήτης, κοντά στις Καλύβες Αποκορώνου, στα Χανιά.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνά η Τροχαία, το ΙΧ στο οποίο επέβαινε ο νεαρός άνδρας, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβέστες, που απεγκλώβισαν νεκρό τον 25χρονο οδηγό του ΙΧ.

Επί τόπου βρέθηκε και προσωπικό της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

