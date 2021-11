Αργολίδα

Τραγωδία στην Αργολίδα: Λεωφορείο παρέσυρε γυναίκα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί κοντά στο Λυγουριό.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 6:30 το πρωί της Πέμπτης στην Αργολίδα με θύμα μια 65χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο κάθετα και παρασύρθηκε από λεωφορείο του ΚΤΕΛ Αργολίδας που έκανε το δρομολόγιο Λυγουριό - Κρανίδι.

Το θανατηφόρο σημειώθηκε στο 5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λυγουριού - Κρανιδίου.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

